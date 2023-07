Favignana: anche Ester Pantano all’Egadi Pride

StrettoWeb

Dopo Palermo anche sull’isola dell’arcipelago trapanese è approdata la seconda edizione del Pride. Non solo giovani, ma anche molte famiglie presenti, coi loro bambini, che hanno voluto manifestare in favore dei diritti della comunità Lgbtq+: “Dobbiamo avere tutti gli stessi diritti, equità e non uguaglianza ognuno con le proprie identità il nostro valore aggiunto è proprio questo. Il Comune di Favignana è stato tra i primi nel 2011 ad approvare il registro delle unioni civili. Un percorso che questa comunità rivendica, con forza, e che intende proseguire” – ha detto l’assessore Monica Modica.

Presente l’attrice Ester Pantano, coprotagonista della serie ‘Makari’ che ha partecipato all’Egadi Pride a Favignana.