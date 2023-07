Un ex Reggina è il nuovo portiere del Catona calcio

StrettoWeb

Continua la calda estate del direttore sportivo dell’ASD Catona Calcio, Michele Cotroneo, che piazza un altro tassello del progetto di rinnovamento e rafforzamento del club alzando ancora l’asticella in vista della prossima stagione in Prima Categoria. Insieme al direttore generale, Antonio Violante, in mattinata è arrivata l’ufficialità dell’ennesimo colpo di mercato. Dal Gallico Catona dove nella passata stagione ha disputato il campionato di Eccellenza, ecco Lorenzo Lo Faro. Il portiere ha messo nero su bianco con l’ASD Catona Calcio e si dice molto entusiasta e convinto della scelta fatta, anche perché non sono mancate richieste da categorie superiori.

Lo Faro, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili della Reggina e, vanta diverse convocazioni in serie B con la maglia amaranto come terzo portiere agli ordini di mister Alfredo Aglietti, Un prospetto molto interessante che rappresenta, sicuramente, un valore aggiunto per la squadra di mister Daniele Carrozza che col passare dei giorni inizia a delinearsi. Il ds Cotroneo non vuole lasciare nulla al caso e vorrebbe consegnare all’allenatore la squadra al completo prima dell’inizio della preparazione fissato per il 21 agosto.