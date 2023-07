Ex Reggina, Menez arriva a Bari: “contento di essere qui”

StrettoWeb

Jeremy Menez è arrivato a Bari. Nessun ritiro: il francese ha deciso di continuare e sempre in Serie B, ritrovando il compagno in amaranto Nicola Bellomo. Il numero 7, dopo tre anni alla Reggina, non ha rinnovato il proprio contratto e nel giro di qualche giorno ha trovato l’accordo con la società di Luigi De Laurentiis. Poco fa è arrivato all’Aeroporto, accolto da tifosi e giornalisti: “è un piacere, sono contento di essere qui, ora faccio le visite e poi raggiungo i compagni”, ha dichiarato alla stampa dopo l’arrivo.

Menez firmerà per un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Ha svolto le visite mediche e poi raggiungerà i compagni nel ritiro di Roccaraso.