Ex Reggina, Fabbian fa già centro con l’Inter: primo gol in nerazzurro, da un Inzaghi all’altro

StrettoWeb

Da un Inzaghi all’altro, Giovanni Fabbian fa sempre centro. L’ex Reggina segna subito, ma con l’Inter, con Simone, dopo i numerosi gol con Pippo l’anno scorso in riva allo Stretto. E per la piazza amaranto è già nostalgia a ripensare al grande apporto che il giovane nerazzurro è riuscito a dare fino a maggio, quantomeno considerando cosa ora sta riservando il presente ai tifosi sullo Stretto.

Tornando all’Inter, Fabbian è stato aggregato al gruppo dei vice campioni d’Europa in attesa di trovare sistemazione in prestito (diverse offerte in A). Nell’amichevole odierna contro il Lugano, come detto, è subito gol. Utilizzato da titolare da Simone Inzaghi, ha segnato il gol dell’1-0 nel primo tempo. Le reti di Sensi ed Esposito hanno arricchito il tabellino dei marcatori.