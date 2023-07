Europa, Meloni: “grande risultato dell’Italia”, arriva la ZES per le regioni del Sud

StrettoWeb

“Grande risultato dell’Italia: luce verde della Commissione europea alla creazione di una Zona Economica Speciale unica per le regioni del Sud. Un’importante svolta per rafforzare l’intero Mezzogiorno, riducendo i divari con il resto della Nazione e dell’Ue“. E’ quanto scrive Giorgia Meloni sulle proprie pagine social.

“Siamo però convinti che questo obiettivo debba essere raggiunto abbandonando la logica assistenzialista che non funziona, ma dando opportunità di lavoro e crescita e rendendo queste aree dell’Italia competitive e attrattive per investimenti ed imprese.

La ZES unica va esattamente in questa direzione e costituisce un cambio di passo per l’economia del Sud.

Bene anche l’apertura di un dialogo con la Commissione Ue per modificare e rendere permanente la misura della Decontribuzione Sud, un intervento che il Governo aveva già prorogato fino alla fine del 2023 e che si è dimostrato molto efficace“, conclude il premier.

“Il governo Meloni dimostra con i fatti che la ZES unica per le regioni del sud e lo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno è una priorità. Il passaggio ad un’unica grande ZES, infatti, rappresenta per tutte le regioni del Sud e quindi anche per la Sardegna, la prospettiva di abbandonare le politiche assistenziali portate avanti in questi anni che, evidentemente, non hanno funzionato. E l’assenso da parte dell’Europa rende reale questa inversione di marcia. Grazie al ministro Fitto per questo epocale risultato ottenuto“. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, vicepresidente di Fratelli d’Italia al Senato e coordinatore regionale della Sardegna.