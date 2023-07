Esclusione Reggina, interviene anche Klaus Davi: “scandaloso”. E fa un appello ad Abodi

StrettoWeb

“L’esclusione della Reggina è scandalosa, confidiamo nel TAR affinché ristabilisca la giustizia. Pur nel massimo rispetto delle autorità sportive che hanno deciso di escludere la Reggina d’ufficio, riteniamo sia una scelta discutibile oltre che un messaggio sociale e culturale profondamente sbagliato”. Comincia così la nota del massmediologo Klaus Davi. Anch’egli, infatti, ha deciso di intervenire sull’esclusione della Reggina, a qualche giorno dalla sentenza del Tar.

“La Reggina – prosegue – si è conquistata la Serie B sul campo, ha fatto un campionato eccellente mancando per poco la promozione in Serie A. Ora, per motivazioni squisitamente burocratico-amministrative che con una visione a 360 gradi della giustizia a mio personale avviso hanno poco a che fare, si è deciso a tavolino di escluderla infliggendo al Sud e a una nobilissima comunità, già provata da anni di disuguaglianze economiche per i motivi più disparati, una punizione assolutamente immeritata e arbitraria. Per questo confidiamo nella sentenza del TAR che possa ristabilire una giustizia vera e ridare speranza e il posto che merita alla società calcistica cittadina”.

E infine conclude con un appello ad Abodi: “Voglio fare anche una considerazione rivolgendomi al Ministro dello Sport Andrea Abodi: è così e con questo tipo di sentenze che si aiuta un Sud così provato da mille problematiche che si sono accumulate nei decenni? Dando un simile messaggio non credo, Ministro. E mi auguro che anche Lei condivida la mia opinione”.