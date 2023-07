Esclusione Reggina, Agliano: “incomprensibile mancata presa di posizione delle autorità”

StrettoWeb

Dopo Occhiuto, Canale, Tansi e i due Sindaci f.f., è il momento di Giuseppe Agliano. Un altro esponente politico parla della situazione della Reggina e chiede che ad intervenire siano le attuali istituzioni locali, che solo poco fa hanno diffuso un comunicato congiunto. “Premesso che non conosco i dettagli della vicenda per la quale, allo stato attuale, non è stata ratificata l’iscrizione della Reggina al prossimo campionato di serie B. Ma né il comunicato della FIGC (soprattutto nella parte che fa riferimento alla giustizia ordinaria), né quello della società (che si mantiene nel vago) e né, tanto meno, quello dei gruppi organizzati ( prima pagate e poi ve ne andate), contribuiscono a infondere fiducia ai tifosi”, scrive Agliano.

“Tuttavia, a mio modesto parere, tenendo conto della incomprensibile mancata presa di posizione ufficiale delle autorità (non solo politiche) reggine, una cosa è comunque certa: condividendo il “ragionamento” del mio amico Fabrizio Condemi, che nel merito ne sa e ne capisce molto più di me (e anche di almeno altri 100mila a Reggio) è necessario ed urgente un chiarimento pubblico fra l’attuale proprietà, i tifosi e le istituzioni locali al fine di capire e sapere se ci sono effettivamente i margini per rivedere la squadra amaranto al nastro di partenza del prossimo campionato cadetto. Fino ad allora, tutto quello che si dice, si scrive, si twitta e, soprattutto, si inventa, farà solo danno alla squadra e alla città. In bocca al lupo… e sempre: FORZA REGGINA”, conclude.