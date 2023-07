Eolie: il progetto “Blue Oasis” per la salvaguardia del mare

StrettoWeb

Parte alle Isole Eolie “Blue Oasis”, il progetto per la salvaguardia del mare e dei suoi abitanti e verrà sviluppato da Filicudi WildLife Conservation – Pronto soccorso tartarughe marine, in collaborazione con e-on. Il progetto prevede di individuare alcune oasi blu, cioè delle aree di alta biodiversità. Tali aree sono importanti sia per la presenza di specie protette (foca monaca, cetacei, caretta caretta, posidonia oceanica) sia per individuare aree ad alto rischio perché impattate da attività antropiche ed in cui bisognerà effettuare attività di monitoraggio, pulizia (beach cleaning e pulizia del fondale), sensibilizzazione, azioni di tutela e recupero e di Citizen Science.

“Nelle isole Eolie non è ancora stata istituita un’area marina protetta e il processo di istituzione è ancora lungo. Tuttavia, attraverso il progetto “Blue Oasis” molti siti marini di importanza ecologica e conservazionistica possono essere identificati e tutelati attraverso attività di volontariato che coinvolgano i cittadini o sfruttando vincoli di tutela già esistenti o di ordinanze locali”. – sottolinea la biologa Monica Blasi, fondatrice e direttrice di Filicudi WildLife Conservation – Pronto soccorso tartarughe marine.