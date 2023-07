Emergenza incendi: situazione critica in Calabria e Sicilia, in azione 7 canadair

StrettoWeb

Situazione incendi sempre più critica per Calabria e Sicilia: da giorni i Vigili del Fuoco stanno lavorando senza tregua per spegnere i vari roghi. In particolare tra le due regionei, sono attualmente schierati 7 Canadair CL-415 (reg. I-DPCZ, I-DPCR, I-DPCG, I-DPCF, I-DPCE, I-DPCP, I-DPCO). Alcuni di essi sono decollati da Lamezia Terme mentre altri sono arrivati direttamente da Roma Ciampino. Da notare che anche un Leonardo HH139B dell’Aeronautica Militare Italiana (reg. MM82029), decollato dalla base di Trapani, è al lavoro sulla Sicilia orientale.

Da rimarcare, che sicuramente, l’Aeroporto dello Stretto potrebbe avere un ruolo strategico importante come base operativa dei canadair per l’emergenza incendi nel Mezzogiorno.