Emergenza incendi a Reggio Calabria, Caridi (FI): “a rischio l’incolumità delle persone”

“La grave inerzia dell’amministrazione comunale risulta ormai inaccettabile, poiché mette seriamente a rischio l’incolumità della popolazione. Da ieri, a causa delle alte temperature, violenti incendi stanno devastando le frazioni collinari della nostra città. Vito, Mosorrofa e Pavigliana sono state colpite dalle fiamme, minacciando direttamente le abitazioni civili e la sicurezza pubblica”. E’ quanto afferma il Consigliere Comunale di Forza Italia, Antonino Caridi. “Nonostante ripetute richieste, l’amministrazione non ha provveduto ad acquistare un’autobotte per garantire almeno l’approvvigionamento d’acqua nei punti critici. Purtroppo, gli appelli provenienti dalla minoranza sono caduti nel vuoto, a causa dell’incompetenza di alcuni amministratori”, rimarca Caridi.

“In questa drammatica situazione, visto il mancato approvvigionamento dell’autobotte più volte richiesta, diventano imperative le immediate dimissioni dell’assessore Albanese e del sindaco facente funzione Brunetti, responsabili di manifesta incompetenza e di mancanza di prospettiva. Non possiamo permetterci di continuare in queste condizioni, rischiando l’incolumità delle persone per via dell’assurdo immobilismo dell’amministrazione comunale. La sicurezza della nostra comunità deve essere la priorità assoluta, e occorre agire tempestivamente per evitare ulteriori danni”, conclude Caridi.