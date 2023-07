Elezioni in Spagna: testa a testa tra socialisti e popolari, nessuno ha la maggioranza per governare | DATI

StrettoWeb

I dati reali hanno stravolto gli exit poll. In Spagna, infatti, in questa tornata elettorale per le elezioni politiche non c’è stata la vittoria netta dei popolari ma i socialisti del Premier Sanchez, sono riusciti a tenere botta. Non ha sfondato Vox, mentre la sinistra di Sumer riesce ad avre un buon consenso. A questo punto, se i dati si confermeranno, la creazione di un nuovo governo è alquanto complessa. Al 75% delle schede scrutinate, il partito popolare di Feijòo si attesta a 132 seggi, quello di Sanchez a 127. Terzo Vox con 33 parlamentari, quarta Sumar con 30.

“Al 100% Vox e Pp non hanno la maggioranza”

“In questo momento, possiamo confermare al 100% che Pp e Vox non avranno la maggioranza assoluta e ne rimarranno relativamente lontani”, ha spiegato l’analista Carlos Domínguez sul sito de El Pais.

Nessuno può governare

Il partito popolare aumenta il suo vantaggio sul Psoe del premier uscente Pedro Sánchez ma nessuno dei due blocchi di destra e sinistra avrebbe la maggioranza assoluta dopo che oltre l’90% dei voti è stato scrutinato.

Vox: “Aspettiamo i risultati finali”

“Mi permetteranno di esercitare prudenza e aspettare i risultati finali. Qualunque sia il risultato, continueremo a lavorare. Impegnati a ridare voce al popolo spagnolo”, ha detto Ignacio Garriga, segretario generale di Vox, come riporta El Pais.