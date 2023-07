Edwin van der Sar in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale

StrettoWeb

Paura per l’ex portiere e dirigente dell’Ajax Edwin van der Sar: il calciatore è stato colpito da improvvisa emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza a Spalato, sulle coste della Croazia. Immediato l’arrivo dei soccorsi che, in elicottero, lo hanno trasportato in ospedale dove è stato ricoverato d’urgenza. Secondo quanto appreso finora, si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni appaiono stabili. A diffondere la triste notizia è stata proprio la società dell’Ajax che ha spiegato quanto accaduto al portiere: “venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento”.

Conclude la nota un messaggio di augurio: “tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando”. Un destino beffardo, quello di van der Sar, colpito dallo stesso problema che aveva avuto la moglie nel 2009: l’allora portiere del Manchester Utd, si era infatti fermato per un mese per stare vicino alla consorte, la quale ha dovuto anche lei fare i conti con un’emorragia cerebrale.

Tanti i messaggi di sostegno ed incoraggiamento da parte delle altre società sportive. La Juventus, sua ex squadra, ha retwittato la notizia scrivendo “forza Edwin” con due cuori bianconeri. Anche il Manchester United ha dimostrato la sua vicinanza: “ti inviamo tutto il nostro affetto e la nostra forza, Edwin”. Parole che, siamo sicuri, saranno di conforto anche agli affetti dell’ex portiere in queste critiche ore.