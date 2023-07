Ecco il nuovo Segretario Generale del Cosenza Calcio | NOME

StrettoWeb

Il Cosenza Calcio informa di aver affidato il ruolo di Segretario Generale a Francesco Xausa. Nato nel 1988, Xausa, dopo la laurea triennale in Scienze Motorie, ha conseguito la laurea magistrale in Management delle attività motorie e sportive all’Università di Bologna. Dal 2017 è abilitato come Direttore Sportivo Amministrativo ed è stato Segretario Generale del Bellaria Igea Marina nelle annate 2014/2015 e 2015/2016. Dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Segretario del Settore Giovanile del Pordenone Calcio per poi assumere quello di Segretario Generale nella stessa Società, con cui ha collaborato sino alla scorsa stagione. Si coglie l’occasione per ringraziare Marco Ravelli, che ha ricoperto il ruolo nell’ultima annata, al quale vanno gli auguri per un proficuo prosieguo di carriera.