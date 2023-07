Ebraismo: troupe di Rai 3 sta realizzando un servizio sui tesori ebraici a Reggio e Bova Marina

StrettoWeb

Una troupe di Rai 3, si apprende, sta girando un servizio sui tesori dell’ebraismo in Calabria. Operatori e giornalisti di “Sorgente di vita”, storica rubrica dedicata alle questioni ebraiche in Italia e all’estero in onda sulla Terza Rete, ha effettuato alcuni sopralluoghi e interviste nelle zone topiche della tradizione ebraica nella regione. Gli operatori della Rai si sono infatti recati a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bova Marina, Nicotera e in altre città che contengono tracce dell’ebraismo. Purtroppo la prestigiosa rubrica della Terza Rete potrà però raccontare solo la ‘copia anastatica’ del Commentario di Rashi che fu stampato proprio nella gloriosa Giudecca di Reggio Calabria nel 1475 perché l’originale si trova ancora a Parma e non ci sono notizie di un suo eventuale ritorno imminente nella terra d’origine. Un evento che, senza dubbio, attirerebbe turisti da tutto il mondo.

Il servizio andrà in onda entro la fine del mese di luglio su Rai 3 e il giornalista Klaus Davi, che sta curando la campagna ‘Jewish Calabria’ per conto di Calabria Film Commission, lo distribuirà successivamente alle numerose trasmissioni su importanti reti nazionali in Francia, Israele, UK, Usa, Canada e Germania dove vivono le più importanti comunità israelitiche internazionali.