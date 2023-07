Droga, falciata la piazza dello spaccio a Siracusa: maxi retata in corso

StrettoWeb

Una vasta operazione antidroga è in corso dalle prime luce dell’alba a Siracusa. Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, stanno eseguendo, insieme ad altri reparti della Polizia di Stato, numerose misure cautelari. Le indagini hanno permesso di disarticolare un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti che ha la sua base logistica in città.

“Le odierne misure si innestano in un contesto operativo che ha visto la Questura di Siracusa impiegare ogni risorsa per contrastare il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze di spaccio di Siracusa e provincia“. Lo spiega la Polizia in una nota. Maggiori particolare dell’operazione verranno forniti nel corso della mattinata.