Dramma in Sicilia: si tuffa in mare e ha un malore, morto sul colpo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ morto sul colpo, senza lasciare possibilità ai soccorritori di salvarlo. Un uomo di 54 anni, originario della Romania ma residente a Floridia, nel Siracusano, è morto dopo essere entrato in acqua per fare un bagno. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Marina di Priolo. Sulle cause del decesso i carabinieri hanno avviato le indagini.

In base alle testimonianze dei presenti, l’uomo aveva deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi ma avrebbe avvertito un malore a causa del quale non è riuscito a tornare a riva. I tentativi dei soccorritori di salvarlo sono risultato vani: per lui non c’era più nulla da fare per lui, il suo cuore aveva già cessato di battere.