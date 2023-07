Disagi a Messina: oggi l’erogazione idrica sarà ridotta nel centro-nord della città

StrettoWeb

Amam e il comune di Messina informano i cittadini che:

“A causa di continui cali di tensione elettrica verificatisi negli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo, i serbatoi principali che servono la rete idrica di Messina non si sono riempiti a sufficienza, per consentire la regolare distribuzione. Pertanto, nella giornata di oggi giovedì 27 luglio, l’erogazione idrica avverrà in forma ridotta in tutto il centro città e nella zona nord, inclusi i villaggi costieri e collinari.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social”.