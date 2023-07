Disabilità: il ministro Locatelli fa tappa in Sicilia

StrettoWeb

“La legge delega sulla disabilità di cui si attendono entro un anno i decreti attuativi, le politiche per il sostegno ai disabili, a partire dalla riforma della invalidità civile, e i fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche” sono stati i temi al centro dell’incontro che il gruppo parlamentare della Lega all’Ars ha organizzato con il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli.

“Abbiamo apprezzato molto la scelta del ministro Locatelli di venire in Sicilia per conoscere da vicino tante realtà che ogni giorno si spendono per i disabili e le persone fragili. È stato fatto un focus sulle politiche che le Regioni possono attivare per implementare le misure di sostegno per i disabili e per le famiglie. Le prossime scadenze del Pnrr sono fondamentali per l’attuazione di progetti specifici che vedono la concorrenza anche del governo nazionale nei finanziamenti da assegnare agli enti locali.

“Sappiamo di avere nella Locatelli un interlocutrice seria e competente, per queste ragioni il confronto con il governo nazionale sarà sempre aperto per consentire che le norme che ci accingiamo a varare nel Parlamento regionale, a partire da quella che prevede l’introduzione dello psicologo di base, rientrino in un quadro di interventi che hanno il fine di garantire maggiore qualità ai servizi socio sanitari, sanitari e di assistenza ai disabili” – lo affermano Marianna Caronia e Vincenzo Figuccia, rispettivamente capogruppo e deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana.