Devastanti incendi in Calabria e Sicilia, prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nel Sud Italia nell’attività di lotta agli incendi boschivi. Da domenica sono stati 1.657 gli interventi effettuati tra Puglia, Calabria e Sicilia. In Sicilia portati a termine 710 interventi, 3.029 i pompieri che si sono alternati nelle operazioni di spegnimento. Sull’isola le maggiori criticità permangono nel palermitano: notte di intenso lavoro per le squadre del capoluogo di regione, supportate da rinforzi giunti dai comandi di Agrigento e Trapani. La situazione al momento risulta in fase di miglioramento, gli incendi in località Monreale, San Martino, Capaci e Cinisi sono stati spenti così come quello nella zona di Santa Maria di Gesù. Sono ancora attivi incendi in località Cefalù e Alimena, Altofonte, Piana degli Albanesi. É sempre in atto l’incendio nella discarica di Bellolampo per il quale già della prime ore del mattino sta intervenendo un Canadair.

Dal mattino squadre a terra e mezzi aerei al lavoro a Sortino (SR), Nicolosi (CT) e Savoca (ME). In Calabria, da domenica, sono stati effettuati 407 interventi per incendi di vegetazione. Più interessate le aree sull’Aspromonte di Orti e Mosorrofa nel reggino, Acri (CS) e Strongoli (KR) dove sono state coinvolte dalle fiamme alcune abitazioni e attività commerciali, Sovaria Simeri nel catanazarese. Attualmente sono in volo sulla regione cinque Canadair e decine di squadre a terra, supportate da rinforzi giunti da Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Marche e Piemonte. In Puglia svolti 540 interventi legati agli incendi di bosco e vegetazione. Maggiori criticità in provincia di Foggia, nella zona del Gargano: squadre e due Canadair sono in azione tra Vieste (nel video), Vico, Ruggiano e Gattarella. É in bonifica l’incendio a San Cataldo, nel leccese.