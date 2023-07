Serie C: le date della nuova stagione del Crotone

StrettoWeb

La stagione 2023/24 del Football Club Crotone prenderà ufficialmente il via con il raduno del 17 luglio. Test clinici di rito e, a partire dal pomeriggio dello stesso giorno, i calciatori si sottoporranno alle visite mediche – presso l’ambulatorio di medicina dello sport IsaLab dell’Istituto Sant’Anna, a Crotone – prima di sostenere i test atletici dei primi giorni.

Successivamente i ragazzi di mister Zauli inizieranno ad allenarsi in città (nei prossimi giorni verranno comunicati i giorni di apertura al pubblico) fino al 24 Luglio, giorno in cui la squadra si trasferirà nella Sila crotonese a Trepidò, nel comune di Cotronei, luogo del ritiro pre-campionato per il sesto anno consecutivo.

Ad ospitare la comitiva pitagorica fino al 4 agosto sarà “Il Brigante” di Villaggio Palumbo, mentre le sessioni di allenamento si svolgeranno presso lo Stadio “Ampollino” di Villaggio Baffa dove sono in programma anche due amichevoli, entrambe a porte aperte: la prima il 26 Luglio contro l’Aek Crotone (Prima Categoria) e la seconda il 30 Luglio contro il Lecce Primavera neo campione d’Italia: maggiori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.