Danza, Sant’Eufemia d’Aspromonte svetta a livello nazionale con l’ASD OLYMPUS | FOTO

La stagione sportiva 22/23 si chiude con un medagliere non indifferente per l’ASD OLYMPUS di Sant’Eufemia d’Aspromonte. In prima battuta i giovani atleti della scuola raggiungono le vette più alte delle ranking list CIDS (Coordinamento italiano di danza sportiva), portando a casa il primo titolo di campioni di ranking.

Nella fattispecie:

Mattia Luppino e Benedetta Leonello vincono la ranking sia per le danze standard che per le danze latino americane nella categoria 14/15 anni classe b1.

vincono la ranking sia per le danze standard che per le danze latino americane nella categoria 14/15 anni classe b1. Antonio Luppino e Suamy Violi portano a casa un 3° posto in ranking per le danze latino americane nella categoria16/8 classe b1.

portano a casa un 3° posto in ranking per le danze latino americane nella categoria16/8 classe b1. Andrea Leonello e Nicole Cavicchini portano a casa un primo posto in ranking list per le danze standard 16/18 classe b2 ed una medaglia di bronzo delle danze latino americane per la medesima categoria e classe.

portano a casa un primo posto in ranking list per le danze standard 16/18 classe b2 ed una medaglia di bronzo delle danze latino americane per la medesima categoria e classe. Francesco Cavicchini e Melita Pinneri chiudono la ranking con un primo posto nelle danze standard 14/15 anni classe A.

chiudono la ranking con un primo posto nelle danze standard 14/15 anni classe A. Francesco Cutrì e Chiara Cutrì, sesti nelle danze standard e settimi nelle danze latino americane per la categoria 16/18 anni classe B1.

Nel Campionato Nazionale Cids svoltosi a Rimini il 16 e 17 Giugno scorsi, le coppie hanno chiuso la stagione dedicata alle gare di Ranking portando a casa

Medaglia d’argento per le Danze Standard e medaglia di bronzo per le danze latino americane, categoria 14/15 anni classe B1, per Mattia Luppino e Benedetta Leonello .

. Semifinale per le danze latino americane e per le danze standard 16/18 anni classe B1 per le coppie Cutrì Francesco & Cutrì Chiara e Antonio Luppino & Suamy Violi .

. Medaglia d’argento per la coppia formata dagli atleti Francesco Cavicchini e Melita Pinneri per le Danze standard categoria 14/15 classe A.

Infine il sipario decisivo per la stagione si chiude con il CAMPIONATO ITALIANO FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) svoltosi a Rimini dal 6 al 16 Luglio, durante il quale le coppie di atleti si sono così distinte:

Andrea Leonello⁩ e Nicole Cavicchini⁩ portano a casa il meritatissimo titolo di CAMPIONI ITALIANI 2023 per la combinata standard e latini nella categoria 16/18 classe B2, un 5° posto in finale per le danze standard e una semifinale per le danze latino americane.

portano a casa il meritatissimo titolo di CAMPIONI ITALIANI 2023 per la combinata standard e latini nella categoria 16/18 classe B2, un 5° posto in finale per le danze standard e una semifinale per le danze latino americane. Francesco Cutrì e Chiara Cutrì chiudono con un magnifico 6° posto in finale per le danze standard ed una combattutissima semifinale per le danze latino americane nella categoria 16/18 anni classe B1

chiudono con un magnifico 6° posto in finale per le danze standard ed una combattutissima semifinale per le danze latino americane nella categoria 16/18 anni classe B1 Francesco Cavicchini⁩ e Melita Pinneri incantano con la loro performance aggiudicandosi il titolo di VICE CAMPIONI ITALIANI per la combinata standard e latini e una medaglia di bronzo per le danze standard per la categoria 14/15 anni classe A

Con questi risultati le coppie, le cui foto sono visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, si aggiudicano il passaggio nella classe successiva.

“I maestri Saverio Carbone, Federica Scappatura e Giuseppe Modafferi – scrivono loro stessi in una nota – si ritengono orgogliosi e soddisfatti delle performance dei giovani atleti che portano sui gradini più alti del podio nazionale il nome della regione Calabria, nonché della provincia di Reggio. Colgono l’occasione per ringraziare i genitori degli atleti che con non pochi sacrifici accompagnano i loro figli in questo sogno chiamato DANZA SPORTIVA“.