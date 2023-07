StrettoWeb

Questa mattina la Pattuglia Acrobatica Nazionale è stata impegnata, nei cieli di Reggio Calabria, per l’esercitazione in vista dello spettacolo delle Frecce Tricolori previsto per domenica 30 luglio. Gli aerei, oltre ad aver catalizzato l’attenzione dei reggini, hanno anche attirato lo sguardo incuriositi dei bagnanti, non solo in Calabria ma anche in Sicilia.

Nel video in alto è possibile vedere le acrobazie dei piloti immortalate da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina.