Crotone, violenta lite culmina in accoltellamento: uomo ricoverato in gravi condizioni

Una violenta lite sul lungomare di Torre Melissa, a Crotone, che poteva trasformarsi in tragedia. Un uomo, al culmine di una discussione nata per futili motivo, ha estratto un coltello e colpito la vittima con due fendenti, uno al fianco e l’altro alla schiena. Resosi conto del violento gesto, il colpevole si è dato alla fuga per non subire le conseguenze delle sue azioni. I carabinieri della stazione locale però, sono prontamente intervenuti e lo hanno identificato e fermato. L’uomo è stato tradotto in carcere e dovrà rispondere di tentato omicidio, mentre la vittima, trovata a terra ricoperta di sangue, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.