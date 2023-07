Crosetto: “l’Ucraina ha fermato la terza guerra mondiale”

StrettoWeb

“Quando qualcuno dice che l’Ucraina fa scoppiare la terza guerra mondiale fa un errore. L’Ucraina ha fermato lo scoppio della terza guerra mondiale. Perché non fa parte della Nato e non ha costretto la Nato ad entrare in guerra”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Se la Russia conquistasse l’Ucraina – ha aggiunto Crosetto – la guerra scoppierebbe con la Polonia o con i paesi baltici. Ma la Polonia fa parte della Nato, i paesi baltici fanno parte della Nato. E allora lì sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale”.