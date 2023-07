“Contro il Ponte sullo Stretto c’è una campagna politica delle lobby di sinistra”

StrettoWeb

“Da settimane prosegue una campagna politica e mediatica messa in scena dalla lobby anti-Ponte di sinistra, una campagna strumentale che, di fronte alla possibilità di vedere finalmente un’infrastruttura che il Sud attende da decenni, parla di mafia e di infiltrazioni negli appalti. Una narrazione offensiva e carica dei peggiori stereotipi sul Sud, che pensavamo di aver messo alle spalle da tempo”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, componente della commissione Trasporti, commissario Lega Sicilia.

“La verità è che il Ponte, così come tante opere strategiche per il nostro territorio, dopo anni di parole della sinistra, sta diventando realtà grazie a Salvini, alla Lega e al governo di centrodestra e questo dà fastidio a chi lavora per relegare Sicilia, Calabria e tutto il sud a zone di serie B. Basta con gli insulti al sud, a chi lavora onestamente, a chi desidera opere all’avanguardia, green, sostenute anche dall’Europa. La lotta alla mafia non si fa fermando la crescita, bloccando sviluppo e investimenti, ma con leggi e controlli‘‘, conclude Tardino.