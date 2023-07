Continua la formazione professionale per l’Ordine dei commercialisti di Palmi

StrettoWeb

Continua a ritmo serrato il programma della formazione professionale continua per come organizzato dal Consiglio dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palmi, presieduto da Luciano Fedele. Venerdì mattina, a partire dalle ore 9, nella sala conferenze della sede di via Mascagni, a Gioia Tauro, si terrà infatti il terzo dei corsi pianificati a breve distanza l’uno dall’altro prima della pausa estiva, evento che vedrà il coordinatore della fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, Pasquale Saggese relazionare sull’“assegnazione agevolata dei beni ai soci e la definizione agevolata delle liti pendenti”. In precedenza, nell’ambito di altri due importanti incontri, erano state affrontate altrettante tematiche di stretta attualità. Il primo seminario aveva infatti trattato, sempre con il contributo dell’esperto in fiscalità Pasquale Saggese, i regimi speciali Iva Oss e Ioss per il commercio elettronico, argomento del tutto particolare, anche perché il cosiddetto e-commerce, soprattutto dopo l’emergenza pandemica, ha avuto un’espansione considerevole acquisendo nel sistema commerciale delle transazioni importanti rispetto al “retail”. Tanto che qualsiasi attività, anche di piccolo cabotaggio, oggi deve fare i conti con le regole introdotte rispetto ai regimi speciali opzionali. Nel secondo appuntamento ci si è invece soffermati sulle novità inerenti alla dichiarazione dei redditi 2022 per società, imprese e professionisti.

L’esperto in materia Franco Barone, attraverso delle slide, ha illustrato nel dettaglio la nuova modulistica soffermandosi anche sulle due circolari di 200 pagine ciascuna, la n.14 e la n.15, emanate dall’amministrazione, che sostanzialmente sono la continuazione di una maxi circolare del luglio dello scorso anno concernente gli oneri deducibili, detraibili e i crediti d’imposta da quadro CR, con riguardo ai forfettari. Barone ha poi posto l’accento sull’apposizione del visto di conformità che comporta obbligatoriamente il controllo della documentazione, con particolare evidenza per il cd super bonus, e sui termini di presentazione. Ospite della giornata, Antonio Giordano, responsabile Area manager della casa editrice Seac, partner di studio e must dell’editoria cartacea per le indicazioni che servono ai professionisti per espletare determinati adempimenti fiscali.