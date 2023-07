Conte in Calabria: “il reddito di cittadinanza va mantenuto, si rischia il disastro sociale”

StrettoWeb

Giornata in Calabria per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L’ex premier è stato a Diamante per la presentazione del libro di Pasquale Tridico con Enrico Marro “Il lavoro di oggi, la pensione di domani”.

Sono 169 mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall’Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto. Su questo è intervenuto il leader del M5S: “è una giornata in cui c’è molta preoccupazione perché è arrivato un messaggio dell’Inps. Abbiamo un presidente del Consiglio che fa tanti video e ha difficoltà a parlare con i giornalisti, va in tv senza contraddittorio, e oggi non ci mette la faccia e affida all’Inps di avvertire con un sms, sms ipocrita perché parla di sospensione ma in realtà viene cancellato. Viene arrestato, viene detto stop a questo sostegno”. “La social card? Per carità, va bene, ma è una misura ridicola che non risolve il problema delle difficoltà che affrontano le classi meno abbienti“, conclude Conte.