Comune di San Ferdinando e WWF insieme per la riserva del Mesima

Dopo l’approvazione della Legge Regionale della Calabria n. 47 del 16.12.2022 con cui è stata istituita la Riserva naturale regionale presso la foce del Fiume Mesima, tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, che attribuisce la gestione della stessa Riserva all’Organizzazione Aggregata del WWF Vibo Valentia- Vallata dello Stilaro, è stato compiuto un importante passo in avanti sulla strada della conservazione della valorizzazione dell’area protetta. Si tratta della stipula di una Convenzione tra il Comune di San Ferdinando (RC), rappresentato dal Sindaco dott. Gianluca Gaetano e l’associazione ambientalista vibonese di cui è responsabile il Dott. Guglielmo Galasso.

Precedentemente l’Ente Gestore, in data 20.03.2023, aveva stipulato e sottoscritto la convenzione per la gestione della Riserva “Foce del Mesima” con la Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Settore 3 Parchi e Aree Protette, convenzione che prevede la partecipazione alla gestione della Riserva degli Enti locali territorialmente interessati.

La nuova Convenzione ribadisce il comune impegno, dell’Amministrazione di San Ferdinando e del WWF, nel voler promuovere e realizzare tutte quelle iniziative, a diversi livelli, che possono contribuire a dare un nuovo volto e un futuro diverso al prezioso ecosistema rappresentato dalla foce del Mesima e dei suoi abitanti, senza per questo voler trascurare tutti gli altri aspetti connessi alla valorizzazione dell’area in un contesto generale di fruizione ecosostenibile del territorio.

La stessa legge prevede che l’Ente Gestore predisponga un Programma Triennale di interventi per la valorizzazione della Riserva che costituisce il principale strumento gestionale dell’area che ricade, oltre che nel territorio di San Ferdinando, anche in quelli di Nicotera e Rosarno

Da parte sua– il WWF Vibo Valentia- Vallata dello Stilaro si impegna a mettere in atto strategie finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della Riserva Naturale, secondo le finalità fissate dalla Legge regionale istitutiva, a salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli habitat e delle specie attraverso un’attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di conservare e valorizzare gli ecosistemi presenti, nonché a incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con gli obiettivi di tutela e conservazione della riserva. Inoltre, vista la sua lunga esperienza nel settore, il WWF darà particolare importanza all’aspetto legato all’educazione ambientale, specialmente dei più giovani, attraverso la conoscenza diretta della natura e varie iniziative a livello locale, regionale e nazionale, promuovendo altresì studi e ricerche sull’ecosistema e sulle specie che lo caratterizzano. Considerate le particolari tradizioni agricole della zona, gli obiettivi comprendono anche lo sviluppo dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi e le esigenze ecologiche di habitat e specie presenti e secondo i principi della sostenibilità ambientale.

Il Comune di San Ferdinando, nel prendere atto della volontà dell’Associazione ambientalista WWF di voler intraprendere questo difficile, ma entusiasmante percorso di rinascita e di valorizzazione dell’area in stretta collaborazione con gli Enti che operano sul territorio, a cominciare proprio dai comuni, avendo condiviso i principi ispiratori e gli obiettivi di razionale utilizzo delle risorse naturali, si impegna dal canto suo a: concordare con l’Ente Gestore i progetti, i piani, gli interventi e le pubblicazioni correlate alla Riserva Naturale Regionale “Foce del Fiume Mesima” conformemente alla normativa statale e regionale in materia di aree protette, nonché ai regolamenti che verranno adottati presso la Riserva “Foce del Mesima”.Il Comune si impegna altresì a condividere con l’Associazione WWF ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che verrà eseguito all’interno della Riserva, individuando eventuali limitazioni sulle aree nelle quali svolgere tali interventi.

Oltre a ciò, il Comune si impegna a rimuovere eventuali rifiuti presenti all’interno della riserva e ricadenti nel territorio comunale segnalati dal soggetto gestore, a incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con gli obiettivi di tutela e conservazione della riserva. Il comune di San Ferdinando si propone inoltre di individuare e realizzare iniziative, di carattere culturale, educativo e sociale, che contribuiscano ad incentivare nei cittadini una mentalità tesa ad uno “sviluppo sostenibile”.

Dopo la sottoscrizione, grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti del Comune di San Ferdinando e del WWF Vibonese, entrambi fiduciosi che lo strumento possa rappresentare anche qui l’inizio di una nuova visione nel modo di intendere l’ambiente, non più come “cosa di nessuno”, destinata al degrado e all’abbandono, ma come occasione di riscatto di un patrimonio dell’interra comunità, da proteggere e conservare per le generazioni future.