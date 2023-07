Commissione Intermediterranea, Tonino Russo (Cisl): “buon lavoro a Roberto Occhiuto”

StrettoWeb

“Rivolgo un cordiale augurio di buon lavoro al Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl calabrese –, per l’impegno che lo attende quale nuovo Presidente della Commissione Intermediterranea. La proiezione della nostra regione nel “mare nostrum” – prosegue Russo – ne fa la punta avanzata dell’Europa verso territori con i quali è sempre più importante, per il nostro Sud e per l’intero Paese, delineare una strategia comune sui temi dello sviluppo, a partire dall’attività del porto di Gioia Tauro e degli altri porti delle regioni meridionali, e cercare soluzioni ai problemi che caratterizzano l’area e che riguardano il futuro di intere popolazioni, dall’energia alle migrazioni, dal turismo al dialogo interculturale. Il compito di guidare il cammino della Commissione verso questi obiettivi è oggi affidato al Presidente Occhiuto e alla Calabria. Ancora buon lavoro”.