Cinquefrondi, Conia e Manfrida: “la scuola è una priorità, ecco i risultati ottenuti”

StrettoWeb

È ormai finito l’anno scolastico 2022/2023 e l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi esprime “la sua soddisfazione per i risultati ottenuti. Tra le tante novità di quest’anno ci sono state: l’inizio della refezione scolastica il 3 Ottobre e la chiusura il 30 Giugno, senza nessun disservizio o interruzione; il Servizio Scuolabus, ancora tra i pochi comuni a mantenere il servizio completamente gratuito, garantito a tutti i bambini dall’Infanzia alla Primaria di Secondo Grado; l’Assistenza Specialistica, con personale qualificato dall’inizio alla fine delle lezioni per garantire la frequenza e la continuità a tutti i bambini che ne hanno diritto; i lavori presso il plesso dell’Infanzia Corrado Alvaro che hanno visto la nuova aula esterna e tanti lavori di abbellimento del giardino e non solo; la digitalizzazione della refezione scolastica, che ha visto la scomparsa dei buoni cartacei e ha segnato l’inizio di una nuova era. E poi: progetti, viaggi nei comuni limitrofi per la scoperta di nuove attività, supporto tra l’Ente Comune e l’Ente Scuola, la Settimana Civica e tanto altro. Ma non è finita qui… già dai primi mesi di Luglio sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e programmati interventi di manutenzione straordinaria per rendere tutti i plessi più funzionali e sicuri”.

L’Assessore Manfrida dichiara: “sono molto soddisfatta del lavoro svolto e ci tengo a ringraziare gli uffici che supportano e lavorano tutto l’anno per realizzare progetti sempre più innovativi; i genitori, che scelgono con fiducia le nostre scuole e la Dirigenza Scolastica per la collaborazione. Spero con il nuovo anno di riuscire a realizzare il meglio, sempre per i nostri bambini e i nostri ragazzi”.

Il Sindaco Michele Conia puntualizza: “l’istruzione pubblica, gratuita e di qualità è il nostro faro, negli ultimi anni le nostre scelte sono state chiare, forti e precise per migliorare i servizi, le strutture e principalmente per garantire ai nostri ragazzi tutti i diritti e scuole belle e accoglienti. Stiamo, inoltre, programmando importanti novità per il nuovo anno scolastico. Un grazie particolare anche ai docenti per il grande impegno e la collaborazione con l’Amministrazione nei tanti progetti organizzati insieme”.