Chiusura Jonio – Tirreno, interrogazione di Irto a Salvini: “la Calabria non è figlia di un dio minore”

La paventata chiusura della strada grande comunicazione sta creando malcontento nei vari territori e sta mobilitando sindaci, assessori e cittadini. “Ancora una volta ho interrogato il ministro Matteo Salvini a proposito dei discussi lavori sulla Statale 682 “Jonio-Tirreno”, che rischiano di isolare a lungo la Locride”, è quanto afferma il parlamentare del Pd, Nicola Irto.

“Non sono ancora chiari gli interventi in programma e si paventa la chiusura della strada addirittura per 20 mesi. La Calabria non è figlia di un dio minore, perciò pretendiamo chiarezza su opere e tempi, ascolto dei sindaci, rapidità e concretezza per evitare l’isolamento della Locride”, conclude Irto.