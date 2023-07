Cateno De Luca insieme a Ridge di Beautiful: “io e Ronn Moss suoneremo insieme”

StrettoWeb

“Io e RonnMoss abbiamo deciso: il prossimo anno suoneremo insieme! Ho incontrato oggi pomeriggio il mitico Ronn Moss, il grande pubblico lo conosce per il suo ruolo di Ridge in “Beautiful”, ma è anche un musicista. Abbiamo scoperto di condividere la passione per la musica! Il prossimo anno suoneremo insieme al teatro antico di Taormina!“. Lo scrive il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, sui suoi seguitissimi social.

L’attore, che si trova Panarea per esibirsi alla “Terrazza Luis Franciacorta”, al “Casual”, è assieme alla moglie, Devin DeVasquez, e con il suo agente. Nei giorni scorsi, in Puglia, aveva partecipato al matrimonio del noto imprenditore Alessandro Saracino, in una location fiabesca, la “Masseria Li Reni”, immersa nelle campagne del cuore del Salento.

L’Italia è da sempre una della mete preferite per il 71enne attore diventato famoso grazie al suo ruolo di Ridge Forrester nel soap opera Beautiful, ormai interpretato da anni da Thorsten Kaye.