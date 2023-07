Cateno De Luca alla Festa dei Popoli del Nord, scontro con Roberto Castelli sull’Autonomia differenziata | FOTO

StrettoWeb

L’iniziativa della Festa dei Popoli del Nord che si sta tenendo a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova, mette in risalto, quali temi fondamentali, la questione del Nord e dell’Autonomia differenziata. Poco fa si è concluso, il confronto tra Roberto Castelli, esponente storico della Lega e presidente di Autonomia e Libertà, e Cateno De Luca, fondatore del movimento Sud Chiama Nord, già sindaco di Messina e ora di Taormina, con all’attivo due parlamentari, numerosi consiglieri regionali in Sicilia, svariati sindaci e decine di consiglieri comunali.

Secondo Castelli “il centralismo ha provocato le diseguaglianze tra i diversi territori del Paese e adesso occorre dar vita ad un’autonomia differenziata seria. Faccio una domanda. Perchè la Sicilia è una regione a statuto speciale e la Lombardia no?”. Secca la replica di De Luca: “l’autonomia differenziata è una riforma che nei fatti aumenterà le storiche disuguaglianze che caratterizzano il Paese, determinando ancor di più un’Italia a due velocità. Quindi credo che l’autonomia è un elemento divisivo”. Posizioni differenti, quindi, tra i due esponenti politici con l’ex ministro della giustizia da sempre impegnato sul fronte del federalismo mentre per De Luca la difesa del Meridione.

De Luca, per la sua lunga trasferta, è stato accompagnato da numerosi esponenti di Sud chiama Nord, arrivati per l’occasione con bandiera, cappellino e maglietta. Arrivati a Ponti sul Mincio anche Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva e Peppe Lombardo, primo cittadino di Roccalumera.