Catania, terminato il restauro della fontana di piazza Duomo

‘U Liotru’ , l’elefante simbolo di Catania che sovrasta la fontana del Vaccarini in piazza Duomo e tutta la sua monumentale opera marmorea sono stati restaurati. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco Enrico Trantino con il vicesindaco Paolo La Greca e tutta la giunta, i dirigenti, i tecnici e i rappresentanti delle istituzioni e delle realtà coinvolte.

“Ogni città si riflette nella sua memoria, e l’elefante è un punto certo. Non avrei pensato quanto potesse mancare il nostro Liotru ai catanesi se non avessi colto le richieste pressanti. E’ la dimostrazione di come la città sia legata al nostro elefante che rappresenta tutto, da dove veniamo e soprattutto chi siamo, è la nostra resilienza rispetto agli eventi calamitosi e rispetto a tutto ciò che in passato è stato contro Catania” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Mi piace ricordare – ha aggiunto Trantino – che Catania è l’unica città al mondo che annovera un arco di trionfo rispetto agli eventi naturali. La porta Ferdinandea, cosiddetta porta del Fortino, è stata proprio eretta cento anni dopo l’eruzione dell’Etna per la sconfitta di quegli eventi, l’eruzione e il terremoto, che non ci hanno sconfitto e non ci potranno sconfiggere. Come non ci potrà certamente sconfiggere il degrado, l’incuria, non ci potrà sconfiggere la brutta politica. Dobbiamo cercare di essere tutti proiettati verso la dimensione che oggi si riflette in questa straordinaria opera di restauro”.

I lavori, promossi dall’Amministrazione comunale tramite la direzione opere pubbliche, si sono resi necessari dopo 25 anni dall’ultimo ripristino per rimuovere gli strati di carbonato e, inoltre, la dispersione di acqua creava la formazione di patine biologiche, elementi di contrasto rispetto all’equilibrio cromatico originario, determinando gravi danni all’apparato funzionale della fontana.