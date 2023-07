Catania, screening gratuito per la prevenzione alla cecità

StrettoWeb

“Non trascurate i vostri occhi”, questo l’appello di Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale dell’Uici, nel lanciare l’ormai tradizionale iniziativa “La prevenzione non va in vacanza” condotta dall’Unione dei ciechi e degli ipovedenti insieme all’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e tornata sul litorale catanese della Plaia.

Da stamattina, l’unità mobile oftalmica sarà di nuovo davanti ai lidi. Si comincia dall’Arcobaleno, dove stazionerà l’innovativo camper donato dal Lions all’Uici, perfettamente attrezzato per le visite oculistiche, e che offrirà ai cittadini screening gratuiti.

“Questi controlli – ha sottolineato Maria Francesca Oliveri – rappresentano un argine importantissimo contro il dilagare di quelle patologie oculari responsabili di cecità assolute o ipovisioni. E bene lo sa chi, come la sottoscritta, ha perduto la vista dopo i trent’anni a causa di una malattia”.

La nuova Unità oftalmica mobile, con tutti gli ultimi ritrovati della tecnica, è costata 130.000 euro e consegnata al presidente Oliveri il 16 giugno scorso da Maurizio Gibilaro, governatore del Lions 108 Yb, È gestibile, grazie al digitale, in telemedicina, e questo consentirà di eseguire screening anche sui bambini affetti dall’insidiosissima ambliopia.

Sull’unità mobile, gli oculisti esamineranno coloro i quali si presentano alla ricerca di queste patologie ma anche di affezioni oculari legate all’estate, al sole, alla sabbia, ma anche all’uso di schermi a luce blu: pc, tablet e smartphone.

“Nel corso degli anni – ha aggiunto Giorgio Silvestro, segretario del Consiglio regionale dell’Uici – un numero sempre crescente di cittadini ha acquistato consapevolezza sulla necessità di sottoporsi a screening oculistici a scopo preventivo. E questo non solo per escludere miopia, ipermetropia, astigmatismo, ma anche, come ha sottolineato la Presidente, per prevenire patologie meno conosciute. Quelle affezioni che, se riscontrate in fasi tardive , rendono più complicate le cure”.

“La vista – ha concluso il presidente Oliveri – è un bene prezioso che va salvaguardato. E poiché prevenire è meglio che curare, invitiamo i cittadini catanesi a sottoporsi numerosi a questi screening che consentono di essere messi sull’avviso riguardo alla presenza di potenziali problematiche oculistiche”.

Il camper dell’Uici stazionerà davanti al lido Don Bosco, domani, martedì 18 luglio, e si sposterà poi mercoledì 19 davanti al lido Aurora.

La campagna riprenderà lunedì 24 luglio, quando il camper sarà davanti al lido Azzurro. Giovedì 27 si sposterà al lido Polifemo e l’ultimo appuntamento sarà quello di sabato 29, quando tornerà davanti al lido Arcobaleno.