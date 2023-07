Caronia, tragedia sul lavoro: operaio di 40 anni perde la vita

StrettoWeb

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un tragico incidente sul lavoro nella località di Caronia, in provincia di Messina. A perdere la vita un operaio di 40 anni, Renzo Sciammetta, originario di Patti. In base ai primi accertamenti l’uomo stava eseguendo dei lavori per conto di una ditta su una struttura in legno quando, improvvisamente e per cause ancora da chiarire, è scivolato facendo un volo di circa cinque – sei metri. Cadendo è rimasto infilzato da una sporgenza metallica all’altezza dell’addome dove gli ha causato gravi lesioni.

Inutile l’intervento del 118. I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra stanno interrogando diverse persone al fine di ottenere una chiara visione dell’accaduto.