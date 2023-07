Carne Nuda: presentato a Reggio Calabria il libro di Vincenzo Furfaro | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta ieri, lunedì 17 luglio, a Reggio Calabria presso Libro Amico di Aurelio Arcano, la presentazione del libro di Vincenzo Furfaro, Carne Nuda. A moderare l’incontro Katia Germanò. Alcuni passi del testo sono stati letti da Ludovica Delfino. All’incontro era presente anche l’autore, nota voce radiofonica di Radio Eco Sud, con la sua trasmissione Raptus.

“Il libro utilizza tre tecniche: prosa, poesia e il flusso di coscienza – ci spiega l’autore -. E’ una sorta di groviglio di emozioni, ma che emergono facilmente di fronte ad un lettore ‘puro’. E soprattutto è un libro di speranza. Può sembrare che la speranza non ci sia perché gli eventi sono segnanti per i protagonisti, ma il leitmotiv per chi lo legge attentamente e con cuore aperto è sicuramente la speranza. I protagonisti sono Sara, l’Io e la coscienza dell’Io“, conclude Furfaro che incuriosisce e ci lascia una sola certezza: il voler indagare più a fondo i contenuti del suo libro.