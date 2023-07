Un carico da “sballo”: peschereccio calabrese fermato in acque siciliane, a bordo almeno sei tonnellate di droga

StrettoWeb

Operazione antidroga in mare aperto: un peschereccio, di provenienza calabrese, è stato bloccato oggi e scortato dalle motovedette della Guardia di Finanza fino a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, per i controlli del caso. L’imbarcazione infatti, pare contenga un quantitativo enorme di cocaina, si parla infatti di almeno sei tonnellate di droga. Secondo le prime indiscrezioni, il peschereccio in questione sarebbe il calabrese “Ferdinando d’Aragona”, in rada prima e in ormeggio dopo. Dalla Dda di Catanzaro intanto non trapela nulla, l’attività di perquisizione sta avvenendo in queste ore nel riserbo più assoluto, ma si parla di intero equipaggio in arresto e della tratta della droga che, a quanto pare, non era destinata alla Sicilia.