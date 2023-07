Capone (Ugl): “il Ponte sullo Stretto sarà volano per l’economia”

StrettoWeb

“Il via libera alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, unito agli investimenti infrastrutturali collegati, sarà un volano per le economie locali e regionali che coinvolgerà migliaia di lavoratori ed imprese che potranno far crescere l’occupazione rendendo stabili gli indici occupazionali e i livelli di crescita”. Lo ha dichiarato il segretario generale Ugl, Paolo Capone, intervenendo al congresso del sindacato a Messina, presso la Chiesa Santa Maria Alemanna in via Sant’Elia Messina.

“Secondo l’ultimo rapporto Istat su dati 2022, per la prima volta, dopo anni di numeri in negativo, a Messina cresce il numero degli occupati toccando un 9,8% in più nel 2022. – ha aggiunto – Numeri molto positivi che inseriscono la città al secondo posto fra i Comuni italiani con la migliore performance e che fotografano un trend di crescita positiva che deve essere reso strutturale. Come Ugl abbiamo ribadito più volte in tutte le sedi Istituzionali che per incentivare l’occupazione soprattutto in quei territori dove le economie sono più stagnanti, serve un forte investimento sul rilancio delle opere pubbliche“.