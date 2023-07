StrettoWeb

E’ morto l’appuntato dei carabinieri in pensione di 81 anni di Capo d’Orlando che era rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto la settimana scorsa. E’ deceduto oggi per le gravi ferite riportate all’ospedale Papardo di Messina dove era stato trasferito con l’elisoccorso.

Foto di repertorio