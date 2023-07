Caos treni nel reggino: guasto anche alla stazione di Rosarno, ritardi e cancellazioni

StrettoWeb

Dopo la notizia dei ritardi e delle cancellazioni dei treni da e per Reggio Calabria a causa di un incendio divampato tra le stazioni di Pellaro e San Gregorio, Trenitalia ha appena dato notizia di un guasto a Rosarno. Di conseguenza, nella stazione che è snodo cruciale per la provincia reggina, si è creato il caos, anche in questo caso con treni in ritardo e possibili cancellazioni.

Non è ancora noto se quanto accaduto a Rosarno sia collegato ai disagi di Reggio, o se si tratti di un guasto ulteriore. Si attendono aggiornamenti. Numerosi, ovviamente, i disagi per i pendolari, soprattutto in questi giorni in cui in Calabria stanno arrivando numerosi turisti, scegliendo proprio il treno come mezzo di trasporto.