Caldo estremo, a Reggio Calabria ieri +42°C. Oggi il bis, ma il peggio sarà lunedì 25 e martedì 26

Ondata di caldo estremo in corso sull’Italia meridionale, mentre al Nord si è ormai conclusa e l’aria è rinfrescata con forte maltempo. In Calabria e Sicilia, invece, le temperature rimangono elevatissime: ieri Reggio Calabria ha raggiunto i +42°C, un valore estremo anche se comunque lontano dal record assoluto e mensile che è di +44°C e risale al terribile luglio 1998 quindi a ben 25 anni fa.

Attenzione, però, ai prossimi giorni quando questo record potrebbe essere avvicinato. Oggi e domani avremo bis e tris del caldo di ieri con temperatura massima stabilmente oltre i +40°C in riva allo Stretto per tre giorni consecutivi (stamani ci sono già +38°C!), poi domenica avremo una lieve flessione termica ma lunedì 25 e martedì 26 saranno i giorni peggiori in assoluto, quando le temperature risaliranno ulteriormente e potrebbero anche raggiungere quel valore estremo di +44°C. Dalla serata di martedì, finalmente, l’attesa (lenta e graduale) rinfrescata.

