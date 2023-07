Calcio, ReggioMediterranea e Ravagnese si uniscono: nasce la ReggioRavagnese

StrettoWeb

Svolta per una storica società reggina dilettantistica. Dall’unione di ReggioMediterranea e Ravagnese, infatti, nasce la ReggioRavagnese. Non giocherà più a Valanidi, nell’impianto di Longhi Bovetto, ma in quello rinnovato di Ravagnese. Così la ReggioMediterranea in una nota.

“30 giugno 2023 una data importante nella storia della A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA.

Si conclude una pagina storica della nostra Società ma certamente non si conclude la nostra storia.

Una storia iniziata nel 1986 quando un gruppo di amici fondarono la Football Reggio Nord 1986 nel quartiere di Archi, partendo dalla terza categoria ed arrivando in prima categoria, mutando nel frattempo il nome in Polisportiva Nuova Archi.

Nel 2006, terminata l’esperienza arcota, la Società si trasferisce in quel di Croce Valanidi, prende il nome di Reggio Sud e conquista sempre sul campo il campionato di Promozione.

Nel 2012 altro cambio di denominazione diventando A.S.D. Reggiomediterranea 1986 e conquistando nel 2015 l’ Eccellenza.

Adesso, in un auspicabile percorso di crescita sportiva, si uniscono due importanti realtà cittadine, A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA e RAVAGNESE CALCIO, dando vita alla neonata A.S.D. REGGIORAVAGNESE 1960.

La nuova Società, che opererà nell’impianto sportivo di Ravagnese, è gia all’opera per la formazione di uno staff tecnico organizzativo di livello, per la costruzione di un organico che possa far bene nel campionato di Eccellenza, ma soprattutto per far partire un progetto di settore giovanile organizzato ed ambizioso.

A breve verranno svelati l’organico societario e lo staff tecnico, mentre è quasi concluso il lavoro di riconferma dello zoccolo duro della Reggiomediterranea.

AD MAJORA

FORZA REGGIORAVAGNESE”.