Calabria, Straface: “Occhiuto subalterno? No, autorevole e rispettato”

StrettoWeb

“Invece di tentare di governare una Cosenza sempre più allo sbando, l’ossessione del sindaco Franz Caruso sembra essere diventata quella di attaccare quasi quotidianamente – con zero argomentazioni e con teoremi fantasiosi – l’operato del presidente Roberto Occhiuto”, è quanto afferma il consigliere regionale, Pasqualina Straface. “Un atteggiamento davvero ridicolo! Nell’ultima sua uscita Caruso accusa Occhiuto persino di essere subalterno nei confronti del governo nazionale. Due sono le opzioni: o il sindaco di Cosenza – vista la stagione – è stato vittima di un colpo di sole, oppure non legge i giornali e non segue in alcun modo il dibattito pubblico”, rimarca Straface.

“Con Roberto Occhiuto finalmente la Calabria ha un governatore dalla riconosciuta autorevolezza, un presidente che tratta alla pari con i ministri e con Palazzo Chigi, tenuto in grande considerazione dalla stampa nazionale, e che gode della fiducia dei cittadini (è di pochi giorni fa il sondaggio de ‘Il Sole 24 Ore’ che lo piazza quarto governatore più apprezzato in Italia, il più amato tra quelli del Mezzogiorno). Altro che subalterno… Roberto Occhiuto da un anno e mezzo si fa rispettare e porta a casa risultati straordinari per la nostra Regione. E comunque, caro Caruso, semmai il presidente Occhiuto fosse subalterno al governo – e non lo è – sarebbe sempre meglio che essere subalterno a Gigino Incarnato. Il sindaco di Cosenza si faccia un esame di coscienza”, conclude Straface.