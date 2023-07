Calabria: previsto per domani l’abbattimento di trenta cinghiali

StrettoWeb

I cinghiali che da alcune settimane stazionano nel Parco della diversità di Catanzaro saranno abbattuti domani. Si tratta di circa trenta esemplari. L’abbattimento è stato disposto dal sindaco, Nicola Fiorita, con un’ordinanza in cui si sottolinea il fatto che i cinghiali sono classificati, dalla normativa vigente, “come animali pericolosi in quanto portatori di malattie e parassiti trasmissibili all’uomo e la cui diffusione può comportare gravi danni per l’igiene e la sanità pubblica“.

Per consentire la messa in atto dell’operazione, il parco, nella giornata di domani, sarà chiuso al pubblico. L’operazione sarà messa in atto anche nelle zone limitrofe al Parco. “Per l’occasione – si legge in una nota del Comune – sono stati incaricati i selettori già autorizzati e nominati dalla Regione Calabria, con il supporto delle forze dell’ordine, avendo riguardo all’esigenza prioritaria di garantire la salute e l’incolumità pubblica“.

Il sindaco Fiorita ha disposto anche “il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli ungulati selvatici“. Il Parco della biodiversità é un’area molto frequentata, soprattutto dai bambini, e la presenza dei cinghiali determinava una situazione di pericolosità per la pubblica incolumità.