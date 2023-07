Calabria Paranormale: alla scoperta dei misteri e delle leggende calabresi

StrettoWeb

“Calabria Paranormale. Tutti i misteri e le leggende dal Pollino allo Stretto“. Così è intitolato il libro di Domenico Arcudi, dedicato alle storie aventi come oggetto fantasmi, apparizioni misteriose e fenomeni inspiegabili, quali UFO, dei quali vien fatta menzione all’interno del testo.

Arcudi, classe 1995, attualmente portalettere presso il Recapito Nord di Reggio Calabria, ha fatto della scrittura una passione, pubblicando vari libri quali “Avere la mia età, alla mia età” e la raccolta di poesie “Il dolce suono del silenzio ed altri versi”, attraverso la piattaforma Kindle Direct Publishing, il servizio che permette a molti aspiranti autori di poter pubblicare le proprie opere e distribuirle nei formati cartacei e digitale.

Da Agosto 2022, periodo in cui il libro è stato pubblicato, ad oggi, ne sono state stampate ben oltre cento copie, alcune delle quali ordinate non solo sul territorio nazionale/locale: lo stesso autore, sui suoi social, ha riferito che alcune copie sono state ordinate sia in Francia, sia in Germania e addirittura in Australia.

Il libro è disponibile su Amazon, in formato solamente cartaceo, e presso la Libreria “Ave-Ubik” di Reggio Calabria, su Corso Garibaldi, nei pressi del Tapis Roulant, dove l’autore ha lasciato qualche copia con firma autografa. Per i residenti fuori da Reggio, è possibile contattare l’autore per ricevere tramite invio raccomandato una copia autografata dallo stesso, con tanto di dedica.