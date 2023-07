StrettoWeb

Simpatica visione in Calabria e precisamente sulla SS18 a Paola, in provincia di Cosenza, per gli automobilisti che durante la marcia hanno avuto modo di ammirare una simpatica capretta che saltellava sull’asfalto tra le auto. L’animale sembrava un pò impaurito probabilmente perchè spaesata di trovarsi tra le macchine. Non sono caldo afoso in Calabria quindi ma anche simpatici incontri inattesi.