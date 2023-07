Calabria: nascondeva 5 chili di droga nella borsa frigo, arrestata anziana casalinga

StrettoWeb

Proseguono incessanti i controlli della Polizia di Stato per combattere lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti nell’hinterland cosentino. Durante suddetti controlli, un’anziana casalinga, incensurata, è stata arrestata ieri mattina a seguito di perquisizione domiciliare. Grazie al contributo della Digos, il cane antidroga ha fiutato qualcosa di sospetto puntando verso l’ingresso dell’appartamento di due anziani. In tal modo gli agenti hanno scoperto che la donna nascondeva una borsa frigo in un ripostiglio della casa dove, all’interno, sono stati rinvenuti 4 chili e 800 grammi di hashish divisi in 50 panetti incartati con del cellophane, pronta per essere messa sul mercato.