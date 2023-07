Calabria, incidente sull’A2: si ribalta un mezzo pesante, carreggiata chiusa tutta la notte | VIDEO

StrettoWeb

È stata riaperta al traffico nelle prime ore di questa mattina la carreggiata nord della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. Era stata ieri sera in corrispondenza del km 201 nel comune di Castrovillari (CS). Lo fa sapere Anas in una nota di questa mattina.

Il tratto era stato chiuso nella tarda serata di ieri a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato finendo contro le barriere. Per tutta la notte mezzi e personale dell’Anas e Forze dell’Ordine hanno lavorato senza sosta per la rimozione del mezzo, per il ripristino in sicurezza del tratto stradale e per la gestione della viabilità con le indicazioni dei percorsi alternativi. Il transito sulla carreggiata nord è tornato regolare, comunica ancora Anas.