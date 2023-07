Calabria invasa dalle fiamme, Nicola Irto presenta interrogazione: “ho chiesto di intervenire…”

StrettoWeb

“Sui recenti e continui incendi in Calabria, ho presentato un’interrogazione ai ministri della Protezione civile e dell’Ambiente, cui ho chiesto di intervenire con urgenza per il rimboschimento delle aree colpite, al fine di risarcire cittadini e imprese rispetto ai danni subiti”. Così in una nota il senatore reggino del Pd Nicola Irto.

“Ho sottolineato – prosegue – l’assoluta gravità della situazione, addirittura con un morto e quattro feriti a Cardeto (Rc), già compromessa dagli incendi degli ultimi anni. Con tutto il Partito Democratico Calabria siamo vicini alle vittime delle fiamme di questi giorni. Ora è indispensabile mettere in atto ogni misura possibile, con la massima tempestività e umanità”, aggiunge.